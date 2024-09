Defesa Civil de Ribeirão Pires emite alerta de queda brusca de temperatura

A Defesa Civil Municipal de Ribeirão Pires emitiu um alerta aos moradores sobre a previsão de queda acentuada de temperatura nas próximas 72 horas, com início na tarde deste sábado (14) e se estendendo até segunda-feira (16).

De acordo com o alerta, a mudança no clima pode aumentar a nebulosidade e provocar variações na direção e velocidade dos ventos, com rajadas que podem atingir até 40 km/h, elevando o risco de queda de árvores. A recomendação é que a população busque abrigo em locais seguros e evite proximidade de estruturas que apresentem risco.

Além disso, a Defesa Civil reforça os cuidados com crianças e idosos, que são mais vulneráveis às variações bruscas de temperatura. A previsão é de uma queda de até 10 graus a partir de domingo (15). A recomendação é utilizar agasalhos adequados e evitar exposição prolongada ao frio.

Em caso de emergências, os moradores devem acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.