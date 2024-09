Demi Moore atualiza saúde de Bruce Willis e faz reflexão sobre a vida

Demi Moore participou do programa The Drew Barrymore Show e falou um pouco sobre como está a saúde do ex-marido, Bruce Willis. O ator foi diagnosticado com afasia e está longe dos sets de gravações desde então, enfrentando demência e dificuldades para se comunicar.

Desde seu diagnóstico em 2022, o ator é cuidado pelas filhas, esposa e ex-esposa. O assunto sobre a saúde do artista surgiu durante a conversa das duas atrizes, quando elas lembravam o filme As Panteras: Detonando, no qual Bruce fez participação.

Barrymore confessou que era muito fã do ator e ficou honrada em poder trabalhar com ele no longa. Foi neste momento que ela perguntou como ele está.

- Dadas as circunstâncias, ele está em uma situação estável, disse Moore.

Ainda no programa, a atriz refletiu sobre a maneira como lida com toda a situação e como ela e suas três filhas fazem para que tudo seja mais leve e tranquilo, aproveitando todos os momentos que têm com o ator.

- O que eu digo para as minhas filhas é que você aceita as pessoas como elas são agora. Você não se apega a quem elas eram ou ao que você quer que elas sejam, mas a quem elas são neste momento. E a partir disso, há tanta beleza, alegria, amor e doçura.

Demi também confessou que faz questão de fazer visitas regulares ao ex, para aproveitar todo o tempo que ainda pode passar com ele.