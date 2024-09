No Rock in Rio, Fernanda Bande, Giovanna Pitel e Beatriz Reis teriam protagonizado climão

Eita! Para quem acompanhou o BBB de 2024 sabe que a amizade entre Fernanda Bande e Giovanna Pitel era de invejar. Porém, segundo a colunista Fábia Oliveira, a relação entre as duas estaria super balançada. Isso foi baseado em quê? Pois bem, acontece que as duas teriam se encontrado no estande do Globoplay no Rock in Rio e teria ficado o maior climão.

Ao que tudo indica, Fernanda esteve no evento gravando seu programa de entrevistas, o De lado com a Loba, que será exibido durante o festival na plataforma, e, por mais que tenha visto Pitel, as duas não teriam conversado. Assim que a gravação acabou, ela teria ido embora, enquanto Giovanna ficou assistindo aos shows.

Outra ex-BBB que esteve presente no mesmo estande foi Beatriz Reis. A conhecida Bia do Brás estava aproveitando o evento e fazendo sua cobertura e, apesar de ter se aproximado de Pitel, ainda segundo a colunista, elas não trocaram nem mesmo uma palavra. Parece que não há do BBB para vida...