Palacio vai às ruas e promete manter benefícios em S.Caetano

Candidato ao Paço de São Caetano, Fabio Palacio (Podemos) saiu em caminhada pelas ruas do bairro Oswaldo Cruz na manhã deste sábado (14) ao lado da deputada federal Renata Abreu, presidente do Podemos. Na região, o prefeiturável distribuiu panfletos com uma “carta compromisso”, reafirmando que, caso eleito, vai manter os benefícios já existentes à população são-caetanense e garantindo a criação de mais seis projetos sociais voltados à alimentação, saúde, habitação, educação e cultura.

Na carta, Fabio destaca que a cidade é “diferenciada” pelos recursos que tem e permite que a Prefeitura auxilie a população. “Temos a cesta básica e os auxílios para o mercado, o leite e o gás, e muito mais. São oportunidades para jovens, adultos e idosos trabalharem na Administração Municipal. Mas o que é bom pode ser melhor”, diz.

“É importante que a população tenha ciência de que todos os benefícios que já existem estão garantidos por lei e ninguém poderá cortá-los. De todo modo, eu vou manter a ampliar todos os benefícios já existentes. São direitos conquistados e que já fazem parte do planejamento de muitas famílias, contribuindo para a economia de São Caetano”, completa.

Ao Diário, Palacio compartilhou que seus adversários espalharam falsos boatos de que a população perderia os benefícios, por isso a importância de reforçar nas ruas que nada será perdido. “São Caetano tem um conjunto de apoio social muito importante e a prefeitura faz um 'terrorismo' muito grande em relação às pessoas dizendo que se o grupo que está no governo hoje não ganhar a eleição, as pessoas vão perder os benefícios e isso coloca todo mundo em risco”, afirmou.

Ele garantiu que seu governo teria um compromisso com a população mais carente da cidade: “A população mais carente é a grande atenção do nosso trabalho, queremos fazer um governo voltado para as pessoas. Menos obras desnecessárias, menos dinheiro jogado fora em coisas supérfluas e a atenção voltada nas pessoas.”

“Portanto essa é a nossa carta compromisso de que nenhum benefício será tirado, pelo contrário. Nós implementaremos novos benefícios que nunca existiram”, explicou.

Nos panfletos distribuídos, ele detalha novos benefícios que pretende criar caso seja eleito prefeito da cidade no dia 6 de outubro:

Cesta básica infantil: com tudo aquilo que as nossas crianças adoram e precisam para uma boa alimentação;

Merenda em casa: final de semana com merenda é possível;

Remédio garantido: não vai faltar nenhum medicamento para a continuidade do seu tratamento. Se faltar na rede pública, você poderá retirar nas farmácias da cidade!

Meu futuro: voucher para os nossos alunos estudarem inglês nas escolas particulares de idioma;

Meu cantinho: vai requalificar as moradias, dando dignidade e esperança para quem mora nos cortiços. O valor até então pago como aluguel vai virar o valor da prestação da sua nova casa!

Vale cultura: acesso a cultura? Sim, teremos e na palma da sua mão.

Diálogo com a população

No início da caminhada, na rua Visconde de Inhaúma, Palacio ressaltou a importância de ter a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, para a campanha nas ruas da cidade com a população e ouvir as demandas. “Isso é o que faz a diferença, poder fazer o corpo a corpo, o olhar no olho das pessoas, o sentir a necessidade da população”, afirmou.

O prefeiturável aproveitou ainda para criticar a campanha adversária de Tite Campanella (PL). “Quando você vê uma cidade cheia de bandeira, de equipe, aquelas campanhas milionárias e falta o candidato na rua. É o que tem acontecido com o meu adversário. Não se vê ele mais na rua conversando com as pessoas. A gente tem chamado ele para um debate e discutir as propostas da cidade e ele foge”, apontou Palacio.

“Nós queremos estar na rua, conversando, dialogando, entendendo as necessidades da população. Se este grupo que está no poder hoje ouvisse a população não estaria fazendo as coisas que estão fazendo em desacordo com o desejo público - gastando dinheiro onde não precisa e faltando dinheiro na saúde onde todo mundo quer”, concluiu.