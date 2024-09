Fabio Palacio desafia Tite para um ‘tête-à-tête’

Parece ter virado moda nas eleições deste ano prefeituráveis convidarem para um tête-à-tête seus adversários nas urnas. O desafiante da vez é o candidato do Podemos à Prefeitura de São Caetano, Fábio Palacio, que chamou para o ‘x1’ o postulante governista ao Palácio da Cerâmica, Tite Campanella (PL). O podemista ficou incomodado com o bordão de campanha adotado pelo liberal, ‘Futuro Seguro’. “Achei curioso esse slogan. Por isso, proponho um debate ao vivo, para que a população possa entender o que é esse futuro seguro que você propõe. Afinal, mais do que um futuro seguro, a população quer é um futuro muito melhor”, explicou. “Está feito o convite, o desafio. Eu irei aonde você quiser. Ah, pode levar seu padrinho, o (prefeito José) Auricchio (Júnior, PSD). Debato com vocês dois”, provocou. Há duas semanas, o candidato do União Brasil ao Executivo de Mauá, Atila Jacomussi, desafiou o prefeito e postulante à reeleição, Marcelo Oliveira (PT), a encontrá-lo na frente do Paço Municipal para, pessoalmente, provar as acusações, que o petista teria feito ao unionista, de ter fraudado a merenda escolar da cidade. Marcelo, ao que se sabe, não apareceu.

Bastidores

Indicação

Ana Carolina Serra (Cidadania, foto), deputada estadual e primeira-dama de Santo André, foi indicada pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa), André do Prado (PL), para compor o Conseas-SP (Conselho Estadual de Assistência Social), responsável pelo controle da política estadual de assistência social. “O fortalecimento das ações em benefício dos mais vulneráveis sempre foi prioridade em nossa gestão em Santo André e também em nosso mandato na Alesp. Grata pela confiança”, comentou Ana Carolina.

Deferida

Amanda Bispo, candidata do Unidade Popular (UP) à Prefeitura de Mauá, regularizou sua situação e está apta a disputar as eleições majoritárias de outubro. No fim de semana, o nome da prefeiturável chegou a aparecer como indeferido no DivulgaCand, painel de divulgação de candidaturas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas ela interpôs recurso que acabou aceito pela Justiça.

Lançamento

Joilson Santos (PRTB), vereador de São Bernardo, reuniu cerca de 700 apoiadores no lançamento de sua candidatura à reeleição no último sábado, em evento realizado na Associação Cultural de Mizuho, no bairro Cooperativa. O parlamentar ganhou notoriedade em 2022 ao ser expulso do PT por cometer “graves violações ao estatuto do partido” e por apoiar o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB).

Emprego

Gilvan Junior (PSDB), candidato governista à Prefeitura de Santo André, conversou ontem com trabalhadores da Copafer, comércio de materiais para construção com unidade no bairro Santa Terezinha. Durante a visita, o prefeiturável abordou avanços do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) no campo do desenvolvimento econômico. “Desburocratizando (a abertura de empresas) e com um bom ambiente de negócios, as empresas criam oportunidades para nossa gente”, comentou o prefeiturável.

Fora do ar

A página da candidata do União Brasil à Prefeitura de São Bernardo, Flávia Morando, no Instagram foi retirado do ar. A comunicação da prefeiturável informou em nota que “está solucionando um pedido interno do Instagram” e que, “em breve, a conta deve voltar ao normal”. A assessoria da sobrinha do prefeito Orlando Morando (PSDB) informou ainda que sua página no Facebook está normal e que o conteúdo de divulgação pode ser acompanhado por lá.