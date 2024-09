Lucas Zacarias desrespeita enfermeiro e leva ‘puxão de orelha’ do Coren-SP

Lucas Zacarias (PL), vereador e filho do vice-prefeito dissidente Luiz Zacarias (PL), desrespeitou um funcionário da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Perimetral, em Santo André. Na noite de segunda-feira, o parlamentar – travestido de “fiscal do povo” – esteve no equipamento de Saúde para fiscalizar seu funcionamento, após ter recebido supostas denúncias de falta de atendimento. No entanto, em tom de voz inadequado para o ambiente no qual estava e visivelmente irritado, pediu para falar com o responsável pelo plantão. Quando o servidor da saúde se apresentou, o liberal foi ríspido e grosseiro. “Eu não falo com enfermeiro. Quero o responsável da noite (…) Enfermeiro não. Enfermeiro vai falar com outra pessoa”, esbravejou.

O profissional – constrangido com a atitude do vereador e sob olhares incrédulos dos pacientes, que aguardavam por atendimentos enquanto as senhas eram anunciadas no painel eletrônico – ficou sem reação. Neste momento, o vereador se afastou, deixando o enfermeiro fora de plano da gravação.

Após a atitude de Lucas Zacarias, o Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo) puxou a orelha do parlamentar. “(Foram) violados a isonomia e o direito ao resguardo de imagem pessoal e profissional”, diz trecho da nota de repúdio.

“Ao adentrar o serviço de Saúde, sob a alegação de exercer uma atribuição que lhe cabe enquanto parlamentar, e se recusar a falar com enfermeiro por não reconhecê-lo como ‘responsável’, o vereador extrapolou os limites legais e demonstrou sua falta de conhecimento acerca das prerrogativas da enfermagem que, além de ser cientificamente treinada para condução da assistência, é internacionalmente referenciada em cargos de gestão de unidade de saúde, seja na atenção primária, secundária ou terciária”, discorreu o Coren-SP.

Após a repercussão negativa do caso e da bronca do Conselho, o vídeo com a atitude de desrespeito por parte do vereador foi excluído de suas redes sociais. Procurado pelo Diário, Lucas Zacarias não se manifestou. Porém, após contato da equipe de reportagem, o parlamentar publicou stories (vídeos temporários) se desculpando pelo episódio.

DEBATE

No debate promovido nesta sexta-feira pelo g1, Gilvan Junior (PSDB), candidato governista à Prefeitura de Santo André, lamentou a atitude do vereador. “Um grande desrespeito”, discorreu.

Por outro lado, Luiz Zacarias, também candidato a prefeito, relativizou a atitude do filho. “Fez a função do vereador, de fiscalizar”, afirmou.