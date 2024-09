Palavra do Leitor - 14 de setembro de 2024

Fundação Criança

‘Justiça suspende venda de prédio da extinta Fundação Criança’ (Política, ontem). Graças a Deus! Alguém tem de barrar esse prefeito e esses vereadores sem noção que só querem vender os bens públicos. Em dois anos de vendas aceleradas, o que a cidade ganhou ou melhorou? Nada! Ainda continua com dívida alta e falta tudo.

Diaulas Ullysses

do Instagram

Servidores

‘Sindserv acusa gestão Morando de violar lei sobre jornada do magistério’ (Política, dia 11). Concordo plenamente com as reportagens publicadas neste Diário de candidato dizendo sobre a saída de uma grande quantidade de professores da rede municipal em São Bernardo devido aos baixos salários e perspectivas melhores em outros municípios que têm planos de carreira muito mais atrativos. Porém, fiquei sabendo que outras categorias de profissionais, como os guardas-municipais, tem o pior salário do Estado de São Paulo. Inclusive foi promessa de campanha da atual gestão equiparar o salário dos GCMs com o pago pela Polícia Militar do Estado; promessa que até agora não saiu do papel. Um absurdo saber que São Bernardo tem a terceira maior arrecadação do Estado e até agora a única preocupação de valorização foi com a infeliz ideia de ressuscitar a falida “Lei Minerva” para agraciar uma minoria e causar grandes diferenças e descalabros salariais na folha de pagamento, que causou um aumento considerável na enorme dívida do município. Que venha logo a eleição municipal e o povo batateiro abra bem o olho na hora de depositar o seu voto nas urnas.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos

São Bernardo

Senai

Prezado prefeito Paulo Serra, a população de Santo André poderá sonhar com outra unidade do Senai, Senac e Sesc para os moradores da periferia, em bairros com maior densidade populacional, como, por exemplo, a região da Vila Luzita, Jardim Santo André e entorno? Há viabilidade política com os gestores dos 3Ss. A inserção deste projeto mudaria a vida das pessoas, em especial os jovens, talentos despercebidos, aguardando oportunidades. A população da nossa cidade é de 750 mil habitantes, com absoluta certeza haverá espaço público. Faço uma nota importante: somos privilegiados em contar com o Diário e o espaço democrático Palavra do Leitor a serviço dos moradores da região. Entretanto, não temos feedback das administrações públicas. O monólogo existente traz desrespeito e indiferença. São sugestões para melhorar a vidas pessoas, ouçam-nos por favor. Utópico pensar no Senai nos bairros distantes? Vamos aguardar.

Ronaldo Duran

Santo André

Bibliotecas

‘Bibliotecas têm programação especial em setembro’ (Setecidades, dia 8). Com essa reportagem, o Diário nos convoca para que valorizemos nossas bibliotecas e aqueles que abrem suas portas no sentido santificado de receber leitoras e leitores. E como nos poetizou nosso dramaturgo, ensaísta, tradutor, poeta, publicitário e crítico literário Fernando Pessoa, o português de Lisboa, “tudo vale a pena se a alma não é pequena”. Nós, setecidadenses, pais, responsáveis, bibliotecários e professores temos em nós a responsabilidade prioritária e imprescindível de fomentar nossas crianças e nossos adolescentes no sentido de que os mesmos deem seus primeiros passos nas trilhas do saber. E como nosso escritor de clássicos Monteiro Lobato, o brasileiro de Taubaté, São Paulo, nos educou e nos emocionou com sua sabedoria, “um país se faz com homens e livros”.

Cecél Garcia

Santo André