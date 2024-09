Tenista andreense busca anular punição por doping

Suspenso de forma provisória pela Itia (Agência Internacional de Integridade do Tênis), por presença de substância proibida no organismo, o tenista andreense Nicolas Zanellato, 22 anos, protocolou um recurso na Corte Arbitral do Esporte para anular a decisão divulgada na última quinta-feira (12).

De acordo com o documento oficial divulgado pela Itia, Zanellato testou positivo para boldenona, substância anabólica derivada da testosterona, em exame realizado no dia 25 de junho, quando disputava o Challenger de Ibagué, na Colômbia.

A entidade ainda informou que enquanto o andreense estiver suspenso, não poderá jogar, treinar ou participar de qualquer campeonato oficial.

Além do recurso para anular a suspensão, o atleta número 656 no ranking mundial divulgou uma nota oficial em sua defesa. “Defendo o jogo limpo, não uso e nunca usarei substâncias proibidas que possam me oferecer benefícios indevidos, pois não colocaria em risco a minha reputação e história no esporte que eu amo”, diz o documento.

Segundo Zanellato, a contaminação com a substância se deu no consumo de carne bovina em suas refeições na Colômbia. No país, a substância é usada por criadores de gado para dar mais massa e gordura aos animais.

O caso do atleta da região não é o único. Tenistas como a britânica Tara Moore e Barbara Gatica, do Chile, também testaram positivo nos exames de doping após o consumo de carne no país colombiano.

Nas redes sociais, o atleta divulgou uma vaquinha, organizada por familiares e amigos, com o objetivo de arrecadar doações para conseguir arcar com os custos para a defesa do caso, que ultrapassam os R$ 50 mil.