Letícia Cazarré mostra momento em que sua filha Maria Guilhermina pede para não ser filmada

Maria Guilhermina, filha de Juliano e Letícia Cazarré, ganhou o carinho dos fãs desde que nasceu. E a cada evolução da pequena, diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein desde o seu nascimento, em junho de 2022, não só a família comemora, como todos os seguidores.

Agora, Letícia mostrou na manhã desta sexta-feira, dia 13, um vídeo repleto de sensibilidade, compartilhando um momento íntimo com a filha que chamou a atenção. Durante um tempo especial que elas passavam juntas no jardim, a menina, que costuma adorar se ver em frente às câmeras, surpreendeu ao pedir para não ser filmada.

O gesto trouxe uma reflexão para Leticia e seus seguidores: a importância de entender e respeitar os limites:

Neste vídeo singelo gravado enquanto eu passava um tempo precioso só com a minha Maria Guilhermina no jardim, ela observa o celular e consegue, mesmo com suas limitações, me dizer claramente que não, não queria ser filmada. Logo ela, que adora se ver nas câmeras e sempre sorri para nós quando a filmamos. Não sei se ela preferia continuar a me ouvir cantando pra ela, ou se queria só um pouco de paz. O fato é que, nesse momento, ela soube dizer qual eram os limites e eu fiz questão de respeita-los. Com a gente também deve ser assim: saber entender nossos limites e dizer não. Dizer basta para o excesso, seja ele de horas no celular, de compromissos, de agitação, de consumismo, de exposição. É preciso, às vezes, desacelerar para o mundo e olhar para dentro, falou ela na legenda do post.