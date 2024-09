A obtenção do parecer favorável da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo para a implantação da Linha 20-Rosa do Metrô significa um marco para a integração entre o Grande ABC e a Capital via trilhos. Publicado no Diário Oficial do Estado, o aval técnico é passo importante para o início das obras. O Diário celebra a conquista, que responde a uma demanda histórica da região por um sistema de transporte eficiente e moderno, capaz de reduzir o tempo de deslocamento diário de milhares de trabalhadores e estudantes. A expectativa gerada pela aprovação da Cetesb reforça a importância de que o processo siga em ritmo acelerado, garantindo que a mobilidade seja uma prioridade paulista.

Com uma extensão de 33 quilômetros e 24 estações, a Linha 20-Rosa promete transformar o deslocamento entre a Zona Oeste da Capital e o Grande ABC. O trajeto ligará a Estação Santa Marina, na Lapa, até Santo André, passando por importantes polos econômicos e residenciais, como Pinheiros, Faria Lima, Rebouças, Moema, Cursino e São Bernardo. Além disso, a linha terá conexão direta com outras redes de transporte sobre trilhos, garantindo o direito constitucional do cidadão de ir e vir pela metrópole. Por isso, cada avanço no processo de implantação do ramal, cuja entrega está prevista para 2035, de acordo com projeção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve ser festejado.

O projeto é fundamental para reduzir o uso de automóveis, impactando positivamente o meio ambiente e o trânsito no Grande ABC, cujas ruas estão saturadas. A chegada do Metrô – com composições ágeis, seguras e confortáveis – representará ganho significativo em termos de mobilidade, aliviando a pressão sobre as vias asfálticas. Com a Linha 20-Rosa, a região poderá contar com transporte moderno, o que favorecerá a integração metropolitana e impulsionará o desenvolvimento local. A defesa do meio de transporte sempre foi uma das bandeiras do Diário, que segue acreditando na necessidade de um sistema acessível para todos e capaz de melhorar a qualidade de vida da população.