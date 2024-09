Palavra do Leitor - 13 de setembro de 2024

São Caetano

‘Após calote na Sabesp, Auricchio empurra dívida a futuro prefeito’ (Primeira Página, ontem). Alem de condenado é caloteiro? Que vergonha...<EM>

Marcello Patelli

do Instagram

Isadora Custódio – 1

‘Após 1 ano, morte de aluna em escola de S.Bernardo continua sem resposta’ (Setecidades, ontem). Que tristeza foi. Meu filho estudava lá. Que Deus amenize a dor dessa família. E como até hoje não arrumaram o parque para as crianças? Criança precisa deste momento na escola.





Elen Freitas Alsina

do Instagram

Isadora Custódio – 2

Mas alguém achou que a Prefeitura fosse se responsabilizar? Porque a manutenção das podas das árvores não é das escolas, é da Prefeitura. E digo mais, é capaz de a corda estourar do lado de quem é tão vítima quanto a família.

Alline Ramos

do Instagram

Isadora Custódio – 3

Isso é inaceitável! Orlando Morando só se importa em encher o próprio bolso e o bolso dos ricos de dinheiro! Política, atenção e cuidado para o povo ele não está nem aí! Verme.

Natália Pirkara

do Instagram

Loira da Mandioca

‘Comerciante desiste de candidatura e acusa Morando de perseguição’ (Política, dia 10). Não deveria ter desistido. Gente como o Morando sempre vai existir e são pessoas que não aceitam ser contrariadas e questionadas. É por essas e outras que, na política, tem muito lambe saco de político, que promete milhões de melhorias e, depois que ganha, os únicos interesses são o ego e o bolso. Não sei se o Manente será a melhor opção, desde o momento em que escolheu como vice o Chuchu, mas cabe à população cobrar respeito se ele ganhar.

Ana Paula

do Instagram

Ruas à venda

‘Após se desfazer de terrenos públicos, Morando começa a vender ruas de S.Bernardo’ (Primeira Página, dia 10). E ainda tem quem tenha coragem de dizer que votará no Orlando Morando, ops, Flávia Morando. Tenho três hipóteses: é comissionado, não lê jornais ou vive na lua e descerá para a Terra no dia 6. Mas vai aterrissar justo aqui em São Bernardo para votar na família Morando?!

Andréia Kelmy

do Instagram

Meio ambiente

Gostaria que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, considerada a defensora deste mesmo ambiente que arde em fogo pelo Brasil afora nos mostrasse no seu planejamento para os diferentes biomas do nosso País o que fazer contra fogo, contra inundações, contra desmatamentos, contra poluição, contra perfurações de petróleo em áreas não recomendadas etc. Para mim, neste governo é tudo no improviso.

Tania Tavares

Capital

Seleção

Com apoio da CBF, o técnico Dorival Jr. deve tomar uma decisão radical se quiser melhorar o desempenho da equipe brasileira e se classificar para Copa do Mundo de 2026. Minha modesta sugestão é que na próxima convocação, para os jogos de 10 de outubro, contra o Chile, fora de casa, e 15 de outubro contra o Peru, dentro de casa, a melhor solução seria convocar jogadores das melhores equipes do País, como Palmeiras e Botafogo-RJ, que jogam com forte marcação, rápida saída de trás e contra-ataques eletrizantes que podem devolver ao torcedor brasileiro o prazer de assistir os jogos da Seleção. Já que o que vimos principalmente na noite desta última terça-feira, em Assunção, foi da atuação de um time canarinho pior impossível, sem confiança, inoperante frente a um Paraguai que, formado por equipe fraca, inicialmente assustada, mas no decorrer da partida, ao perceber que poderia vencer, lutou e fez por merecer o 1 a 0. Ou seja, no momento, para uma classificação minimamente digna do Brasil para Copa, que será disputada no Canadá, México e EUA, a solução é caseira! E é preciso coragem! Burrice será insistir no irrecuperável.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.