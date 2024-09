Charge - 13 de setembro de 2024

As delegacias seccionais do Grande ABC receberão 102 novos agentes policiais a partir de terça-feira (16), sendo 62 escrivães e 40 investigadores. A unidade de Santo André, que abrange também Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, terá o maior número de contratações (total de 42). Em seguida, estão a Seccional de São Bernardo, que inclui São Caetano, com a chegada de 38 profissionais, e a de Diadema, com 22 (veja na tabela ao lado). Em novembro, projeta-se que novos delegados virão para compor as equipes dos DPs (Distritos Policiais) da região.

As informações foram reveladas pelo delegado Júlio Gustavo Vieira Guebert, chefe do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo), que esteve ontem na sede do Diário, acompanhado pelos delegados seccionais Francisco José Alves Cardoso, titular de Santo André, Kelly Cristina Sacchetto de Andrade, de São Bernardo, e Marcelo Francisco Augusto Dias, de Diadema.