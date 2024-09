Luisa Arraes teria engatado romance com filho de Cássia Eller

Novo casal na área? Luisa Arraes, que está no ar em Rancho Fundo, parece estar vivendo um romance com Chico Chico, filho de Cássia Eller. As informações são do jornal Extra.

Segundo o veículo, os dois estariam juntos há mais de seis meses, já que o jornal flagrou Luisa e Chico Chico aos beijos, em fevereiro, no Circo Voador, Rio de Janeiro.

E não para por aí! O suposto casal estava na altura do Posto 1 na Praia do Leme, recentemente. Logo depois almoçaram em um restaurante na Zona Sul carioca e dividiram o mesmo prato.

E parece que Luisa não quer esconder a proximidade, já que ela não se priva de curtir as postagens feitas por ele no Instagram.

Lembrando que Caio Blat e Luisa vivem um relacionamento aberto e já falaram algumas vezes que não seguem uma relação tradicional. No aniversário da atriz, aliás, quando surgiram rumores de que eles haviam se separado, Caio mandou uma declaração para a artista. Então, o suposto término entre eles nunca foi confirmado.

Procuradas, os representantes de Luisa Arraes, Caio Blat e Chico Chico não retornaram o contato para confirmar a informação até o momento.