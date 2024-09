Charge - 12 de setembro de 2024

José Auricchio Júnior (PSD) assinou, no apagar das luzes de 2023, acordo com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para quitar dívida de faturas não pagas de água, fornecida no atacado, e tratamento de esgoto. O débito no valor de R$ 78.940.934 inclui atualização monetária (R$ 5.341.715), multa (R$ 1.212.715) e juros (R$ 11.750.743). O documento foi assinado por representante da empresa, pelo chefe do Executivo e pelo superintendente do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), Rodrigo Toscano, em 29 de dezembro com primeiro pagamento para janeiro subsequente.

A dívida, parcelada em 98 vezes de R$ 805.519,73, refere-se às faturas geradas entre março de 2021 a agosto de 2022.

Considerando o prazo alongado para pagamento, a última parcela da dívida deverá ser quitada apenas em março de 2032, ou seja, oito anos após Auricchio deixar o Palácio da Cerâmica.