PT: renovar e inovar!

O Partido dos Trabalhadores enfrenta um desafio central: renovar e inovar de verdade ou perder a conexão com os ideais que o fundaram. Em Santo André, o PT já foi protagonista de políticas públicas que colocaram a cidade como referência nacional e internacional. Mas o tempo passou. A cidade mudou. O Brasil mudou. E nós, enquanto militância, também precisamos mudar.

Hoje, Santo André é marcada por um novo perfil populacional, por transformações econômicas e urbanas que exigem novos olhares. Não se trata de abrir mão de nossa história, mas de assumir o presente e projetar o futuro com ousadia. Já mostramos o que fomos. Agora é hora de dizer o que queremos ser e fazer.

As disputas internas sempre fizeram parte da vida do PT e foram fundamentais para sua vitalidade democrática. Parafraseando Lênin: “o partido não teme a crítica, pois dela tira força para sua atuação política”. No entanto, essas disputas também geraram feridas que ainda hoje dificultam a construção de um projeto coletivo e coeso. Superar essas divisões não é esquecer o passado, mas deixar de viver condicionado a ele.

Os últimos processos eleitorais, não só aqui, mostraram que a sociedade quer renovação. Lideranças históricas não obtiveram êxito, enquanto jovens e mulheres apontaram novos caminhos, conectando-se com as novas demandas sociais e novas formas de comunicação.

Agora, em julho, o PED (Processo de Eleições Diretas) será mais que uma disputa interna: será a chance de mostrar para a cidade e para o Brasil que o PT quer e sabe inovar e renovar.

Com máximo respeito e gratidão a quem sedimentou a trajetória gloriosa do nosso partido, mas agora é hora de abrir espaço para quem quer construir as próximas décadas. Afinal, o Partido dos Trabalhadores deve sempre reafirmar suas origens: a luta pelos oprimidos pelo sistema capitalista. É por isso que nossa geração clama para que o PT apresente, internamente e, consequentemente, externamente, um projeto alinhado ao Brasil e à Santo André “do século XXI”, que nós mesmos ajudamos a construir.

Clóvis Girardi é vereador em Santo André pelo PT. Nicolas Toledo é secretário municipal da Juventude do PT em Santo André.