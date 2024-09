Auricchio parcela dívida com Sabesp e deixa para sucessor

José Auricchio Júnior (PSD) assinou, no apagar das luzes de 2023, acordo com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para quitar dívida de faturas não pagas de água, fornecida no atacado, e tratamento de esgoto. O débito no valor de R$ 78.940.934 inclui atualização monetária (R$ 5.341.715), multa (R$ 1.212.715) e juros (R$ 11.750.743). O documento foi assinado por representante da empresa, pelo chefe do Executivo e pelo superintendente do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), Rodrigo Toscano, em 29 de dezembro com primeiro pagamento para janeiro subsequente.

A dívida, parcelada em 98 vezes de R$ 805.519,73, refere-se às faturas geradas entre março de 2021 a agosto de 2022.

Considerando o prazo alongado para pagamento, a última parcela da dívida deverá ser quitada apenas em março de 2032, ou seja, oito anos após Auricchio deixar o Palácio da Cerâmica.

A inadimplência começou no terceiro mês do mandato tampão de Tite Campanella (à época no Cidadania, hoje no PL). Na condição de presidente da Câmara, Tite assumiu o comando da Prefeitura – até o dia 22 de dezembro – no período em que Auricchio, com o diploma de prefeito cassado, recorreu à Justiça para reverter a decisão. O hoje pessedista era filiado ao PSDB quando foi condenado por captação ilegal de recursos para campanha eleitoral.

O gestor municipal é corresponsável pelos atos do Saesa, uma vez que se trata de uma autarquia subordinada à sede do governo local.

Se o prognóstico da pesquisa eleitoral se confirmar nas urnas, a gestão Tite será responsável por dar continuidade ao pagamento da dívida iniciada por ele.

Em levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, a pedido do Diário, no cenário estimulado, no qual o pesquisador apresenta ao eleitor um disco com os nomes dos concorrentes, o prefeiturável e vereador governista aparece com 45,0% das intenções de voto, contra 28,3% de seu principal adversário, o oposicionista Fabio Palacio (Podemos).

A pesquisa realizada entre os dias 26 e 29 de julho, com margem de erro de 3,9 pontos percentuais para mais ou para menos, ouviu 660 eleitores de São Caetano. Cerca de 20% dos questionários foram auditados e grau de confiança dos resultados é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código SP-03649/2024.

O Diário entrou em contato com as assessorias da Prefeitura de São Caetano, do Saesa e de Tite Campanella, mas nenhum posicionamento havia sido apresentado até o fechamento desta edição.

À Sabesp, alguns questionamentos foram enviados, entre os quais se o acordo está sendo cumprido e se a Companhia precisou judicializar o caso para receber, mas nenhuma resposta foi dada.