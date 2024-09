Governo será construído a quatro mãos, diz Tite ao pôr vice a ‘trabalhar'

Tite Campanella (PL), vereador e candidato a prefeito em São Caetano, afirmou durante o lançamento de seu plano de governo na noite desta quarta-feira que, caso ele e a parceira de chapa, a médica Regina Maura Zetone (PSD), vençam as eleições, a vice terá papel preponderante na condução da Prefeitura ao “trabalhar lado a lado”. O liberal destacou que, apesar de o cargo da pessedista ser de expectativa, ela não ficará de braços cruzados.

“Ela (Regina) vai assumir funções, tarefas e responsabilidades para ajudar na condução das ações. Será um governo feito a quatro mãos”, disse Tite.

O prefeiturável destacou ainda que a escolha da companheira de jornada política não foi aleatória. “Regina tem capacidade técnica e experiência”, disse. Na visão do liberal, a ex-secretária de Saúde de São Caetano e Rio Grande da Serra “vai atuar ao meu lado com o olhar dela na Saúde, Educação, Segurança, Promoção Social, Administração, Orçamento e Finanças”, disse.

Apesar de não garantir nenhuma secretaria para a escudeira, Tite colocará Regina em posição de destaque, como uma espécie de interlocutora e “chefe-executiva” do governo.

COMPROMISSO

O plano é composto por quatro eixos principais e um transversal com 270 ações.

Entre as propostas figura a construção de um viaduto que ligará a Avenida Kennedy à Avenida dos Estados, passando sobre a linha férrea e ao lado dos tanques de armazenamento da Transpetro, divisão logística da Petrobras, e uma ligação do Complexo Viário Prefeito Luís Tortorello à Avenida dos Estados.

Regina destacou que há propostas para descentralização de serviços de Saúde, entre as quais a construção de UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no bairro Nova Gerty; a operacionalização do Hospital Universitário, gerido pela Universidade de São Caetano para que, “de fato, funcione como hospital-escola”; e transformar o Complexo Hospitalar em universitário.

Na Educação, Tite explanou sobre a construção de uma escola de tecnologia e inovação. “Não tem como ter um laboratório em cada escola por causa do custo de implementação e manutenção”, justificou.