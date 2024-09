Palavra do Leitor - 12 de setembro de 2024

Venezuela

Mais uma vergonha para nós, brasileiros, propiciada pelo governo “L” diante do déspota e amiguito Maduro, que até já pisou em tapete vermelho em solo brasileiro. A posição dúbia e fraquíssima do Brasil em relação à farsa da vitória do ditador é de estarrecer. Posicionando-se contra toda comunidade internacional, que não reconhece a farsa de Maduro, eis que as coisas vão só se agravando e nos envergonhando a cada dia. A última, que levou “L” à lona, como se diz no pugilismo, foi um chute no traseiro que levou do ditador ao revogar a custódia do Brasil, tornando-o responsável por assegurar a proteção de seis integrantes da oposição ao regime chavista na embaixada Argentina em Caracas, suas instalações e seus pertences. Sabe o que aconteceu na noite de 6/9? Três asilados relataram em suas redes sociais que a polícia venezuelana cercou a sede diplomática e, no sábado, cortaram a energia da embaixada. Vai continuar achando que a Venezuela tem uma democracia relativa, que é um regime muito desagradável e que Maduro tem um comportamento que deixa a desejar? Isso é muito pouco, “L”. Olha o vexame que estamos passando. E aconselha uma nova eleição no país vizinho. Como dizia o comediante Costinha, “tas brincando”.

Mauri Fontes

Santo André

Morte

‘Jovem aprendiz morre ao cair de telhado em Santo André’ (Setecidades, ontem). Como sempre, a resposta é rapidíssima, a vítima é a culpada. Obviamente o contrato dele não tinha essa função, “subir no telhado”, mas agora ele não está aqui para se defender.

João Henrique de Pauli

Santo André

Direitos humanos

Parece até piada, mas não é. A ministra da Igualdade Racial, que é lésbica, acusa de assédio sexual o ministro de Direitos Humanos, que é negro. Em contrapartida, o ministro de Direitos Humanos, que é negro, diz que está sofrendo perseguição racial da ministra da Igualdade Racial. Só gargalhando!

Mara Montezuma Assaf

Capital

Sete de Setembro

Ao ver o desfile de 7 de setembro em Brasília, lembrei-me da minha visita ao Vaticano. Vi poder e riqueza, mas não vi Deus. Hoje em Brasília vi os poderes reunidos, tititi de todos os lados, gente posando para fotos, mas respeito ao ato cívico também não vi.

Izabel Avallone

Capital

Seleção

‘Brasil retorna à rotina e perde nas Eliminatórias’ (Esportes, ontem). Como será que estão no túmulo os que jogavam por amor à camisa? Pelé, Tostão, Garrincha. Porque, venhamos e convenhamos, a estrela do Vini Jr. só brilha na Europa. Quando é para defender o Brasil, todos praticamente jogam para cumprir tabela. Estamos a um ponto da repescagem. Será que é culpa do técnico? As meninas jogam com muito mais.

João Camargo

Capital