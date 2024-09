Viva Mauá. Nas lentes da Cecília. Nos olhos da fotógrafa. Na sensibilidade da cidadã.

Explica a repórter-fotográfica mauaense: "Viver nas grandes cidades, estar cercado de construções e asfalto, pode ser, muitas vezes, opressivo e angustiante. Mas também pode nos permitir buscar em meio a tanto cinza, ilhas de cores, através da fauna e da flora que ainda resistem no meio urbano."

A exposição é composta por 20 fotografias e 20 hai-kais. Visitação até 16 de outubro. Entrada grátis. A Pinacoteca de Mauá fica no prédio do Teatro Municipal, à Rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia, junto à Câmara e Paço de Mauá.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Divulgação

A CIDADE VIVA. Um dia o professor Rossini Tavares de Lima (pesquisador do folclore) escreveu que São Bernardo (hoje Grande ABC) era a terra dos passarinhos: Cecília Camargo acrescenta que é também a terra das flores e da poesia

NAS ONDAS DO RÁDIO

Geraldo Vandré.

Fala o compositor

Tantos anos depois...

Texto: Milton Parron

Geraldo Vandré, paraibano de João Pessoa, nascido em 1935, cantor, compositor e advogado, foi um dos artistas mais censurados durante o regime ditatorial de 1964.

Duas, entre outras, de suas inúmeras composições foram decisivas para que ficasse na mira permanente dos repressores: “Disparada”, vencedora do Festival de MPB da Record em 1966, e “Caminhando”, segundo lugar no Festival da Canção da Globo em 1968.

No início de 1969, um mês após a promulgação do famigerado AI-5, Vandré, com receio de ser preso, decidiu partir para o exílio.

Em meio a boatos, misturados com notícias fundamentadas, corre até hoje informações de que Vandré teria sido preso e torturado, seu exílio em verdade teria sido uma expulsão do País.

Após seu retorno, em 1973, Vandré deixou de figurar na lista dos artistas mais executados no rádio, em verdade, nunca mais compôs canções de protesto. Seria um acordo para que permitissem seu retorno ao Brasil, ou cautela de escaldado que teme água fria?

Em entrevista de 15 dias atrás ao programa “Memória”, Geraldo Vandré é questionado sobre todos esses assuntos.

Memória

Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

RÁDIO ABC, ANO 70 (1954-2024)

Neste final de semana pela AM (1570) e FM 81,9:

Sucesso de todos os tempos

Produção e apresentação: Vicente de Paula. Hoje, sábado, das 17h às 19h - Jeff Coração de Estudante ¦ Produção e apresentação: José Eliodoro Filho. Hoje, sábado, das 19h às 20h - Pancadão Sertanejo ¦ Com Zé Raimundo, Adinel Ramos e Zé Viana. Amanhã, domingo, das 16h às 19h.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 14 de setembro de 1994 – Edição 8805

MANCHETE – Itamar (Franco, presidente da República) avalia greve (dos metalúrgicos) e pode chamar sindicato e Anfavea.

MOVIMENTO SINDICAL – Greve continua. Adesão da Multibrás (fusão da Brastemp e Cônsul), Piccolli (de Mauá) e Nordon (de Santo André).

Aumentava de 65 mil para 67 mil o número de trabalhadores parados.

EDITORIAL – Queda de braço.

A atitude de reduzir até quotas de importação de veículos dificultou a negociação que poria fim à greve.

COLUNA DO CASTELLO – A greve do ABC.

O governo, que diz defender livre negociação salarial e a liberdade de mercado, acabou por intervir em ambas.

Texto: Marcelo Pontes (AJB).

EM 14 DE SETEMBRO DE...

1969 - Antonio Petrin dirigia o Teatro da Cidade em "O Noviço", de Martins Pena, no Auditório Municipal de São Caetano.

1974 - Inaugurado pelo governador Laudo Natel o primeiro trecho da linha Norte-Sul do Metrô de São Paulo, entre Jabaquara e Vila Mariana.

HOJE

Dia Nacional do Frevo

Dia Internacional da Capivara.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Presidente Prudente, fundado em 14 de setembro de 1917.

Pelo Brasil: Andirá e Perola (PR), Laje do Muriaé (RJ), Malacacheta (MG), Olho D’Água do Casado (AL), Pilar (Paraíba), Sinop (Mato Grosso) e Viamão (RS).

Exaltação da Santa Cruz

14 de setembro

Em 13 de setembro de 335, foram consagradas, em Jerusalém, duas igrejas: a da Ressurreição e a do Martyrium. No dia seguinte, com uma cerimônia solene, houve a ostensão da Cruz de Jesus, que a Imperatriz Helena havia encontrado, em 14 de setembro de 320.

Ilustração: Vatican News (divulgação)