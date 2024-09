Charge - 11 de setembro de 2024

Após 16 anos do início das obras, o novo Hospital Municipal Santa Luzia, em Ribeirão Pires, será entregue no próximo dia 20 – o atendimento ao público, no entanto, ocorrerá somente a partir do dia 23. As intervenções, iniciadas em 2008, foram retomadas em 2021, depois de uma paralisação que durou oito anos. A abertura colocará fim a uma longa espera e ocorre dez anos depois do prazo original, já que a previsão de finalização das obras no começo dos trabalhos era para 2014.

O espaço de saúde, chamado oficialmente de o Hospital São Lucas – Santa Luzia, deverá oferecer, no total, 95 leitos, sendo 11 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 44 de clínica e 30 na ala de maternidade, entre outros. A unidade terá atendimento de média complexidade e contará com centro cirúrgico e obstétrico, centro clínico, pediatria e maternidade, além de leitos de internação.