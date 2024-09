Catalá critica arbitragem após empate contra Remo na Série C

No empate por 2 a 2 contra o Remo, na segunda rodada do quadrangular da Série C, Ricardo Catalá, técnico do São Bernardo FC, fez críticas à arbitragem da partida. Seis jogadores do Tigre receberam cartão amarelo no jogo, além de um membro da comissão técnica e de o próprio treinador terem sido expulsos.

“É inadmissível que a CBF permita isso. É um árbitro com a carreira recheada de polêmicas. As ações na partida demonstram que as intenções não eram as melhores, e que o São Bernardo foi muito prejudicado pela equipe de arbitragem”, explica o técnico.

Neste momento, o Aurinegro é o lanterna do Grupo B, com apenas um ponto. O time volta a campo no sábado, diante do Botafogo–PB, novamente no 1º de Maio.