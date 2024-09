Nana Caymmi está com saúde estável e ainda não tem previsão de alta, diz boletim médico

O hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, divulgou nesta terça-feira, dia 10, atualizações sobre o estado de saúde de Nana Caymmi. A cantora está internada após complicações de uma infecção urinária, mas segue estável.

Apesar de estar bem, Nana não tem previsão de alta. O boletim médico da famosa informou que o tratamento ainda continua:

A paciente Nana Caymmi segue internada para tratamento de infecção urinária, contudo está estável. Ainda não possui previsão de alta.

Como você vem acompanhando, Nana está vivendo uma fase delicada de saúde nos últimos meses. Em julho, ela foi internada para tratar uma arritmia cardíaca, onde passou 18 dias até receber alta. No entanto, Nana retornou ao hospital no dia 17 de agosto para passar por um cateterismo, e recebeu alta no dia 22 do mesmo mês.