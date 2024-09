Deolane Bezerra virá para São Paulo nesta terça-feira; mansão onde a influenciadora cumprirá prisão domiciliar tem seis suítes, sala de cinema e piscina

Deolane Bezerra desembarcará em São Paulo nesta terça-feira, dia 10, onde irá cumprir prisão domiciliar, segundo o colunista Leo Dias. Como você vem acompanhando aqui no ESTRELANDO, a influenciadora deixou a prisão em Recife na última segunda-feira, onde estava desde que foi revelado que ela era uma das investigadas de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de aposta.

Ainda de acordo com o colunista, Deolane, que recebeu o habeas corpus por ser mãe de uma menina de oito anos de idade, cumprirá a prisão domiciliar na mansão onde mora com a família em Alphaville, Barueri. A casa conta com cerca de mil e 700 metros quadrados, além de seis suítes, sala de cinema, piscina, churrasqueira, camarim, estúdio de gravação, palco para shows, salão de festas e garagem para dez carros.

Em suas redes sociais, logo após a saída da prisão, Deolane compartilhou uma foto sua em que aparecia com a boca tampada com uma fita. Vale lembrar que, uma das condições para a prisão domiciliar, era de que ela não se pronunciasse para a imprensa ou nas redes sociais. Bem como não se comunicar com outros investigados no caso.