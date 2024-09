Irmã de Deolane Bezerra abre o coração após saída dela da prisão: Estou arrebentada

Daniele Bezerra se manifestou nesta segunda-feira, dia 9, após sua irmã, Deolane Bezerra, ter prisão domiciliar confirmada. Como foi visto aqui no ESTRELANDO, a influenciadora estava presa há uma semana, mas foi solta por ser mãe de Valentina, de apenas sete anos de idade. Vale pontuar que segundo a legislação, mulheres gestantes ou mães de crianças com menos de 12 anos de idade podem cumprir prisão domiciliar, desde que seja antes de serem julgadas pelas acusações.

Nos Stories, a advogada comentou como está se sentindo sobre a situação que a família está vivendo:

- Não sei se vamos silenciar também, não sei se vou ser presa também. Eu sei que a justiça desse país deve estar com vergonha. Os verdadeiros juristas e criminalistas devem estar com vergonha. Liberaram a Deolane com prisão domiciliar, medida e cautelar para ela não poder abrir a boca. Ela não pode falar, ela não pode aparecer na rede social, ela não pode nem sequer dar uma declaração pública. Estão mantendo ela como uma criminosa. Ela não é. Quem está falando, o tempo vai passar e vocês vão ver. E eu não duvido de mais nada. Não sei até que horas vou poder falar também. Não sei. Eu vou continuar aqui, eu vou continuar no processo para liberar minha mãe. Deixaram uma senhora com problema de saúde, cardiopata, em uma penitenciária pedindo melhores explicações. Eu estou arrebentada. Ela não queria sair, mas eu preciso dela aqui fora. Cuidado mulheres, nordestinas, mães solos, se vocês estudarem e vencerem na vida é isso que acontece. Vai presa, você e sua família. Nesse país das causas curtas, onde o judiciário não tem coragem de dar uma decisão correta.