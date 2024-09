Justiça concede habeas corpus e manda soltar Deolane Bezerra

Deolane Bezerra será solta nesta segunda-feira, dia 9, após decisão da Justiça, mas sua mãe Solange Bezerra ainda não foi liberada. A informação foi dada pela irmã da advogada, Dayanne Bezerra, por meio dos Stories do Instagram. Vale lembrar que as duas foram presas na última quarta-feira, dia 4, após serem acusadas de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos de apostas ilegais.

Dayanne disse que estava a caminho do presídio para buscar sua irmã, e pediu para que o povo se reunisse na porta da prisão:

- Estamos indo para a porta do presidio, saiu a decisão, Deolane foi liberada, mas a minha mãe não. É uma prisão injusta, arbitrária, precisamos de vocês lá. Quem puder ir para lá, precisamos de vocês lá, quem puder ir para lá nos ajudar. Vamos sair com a Deolane, mas precisamos mais do que nunca da força de vocês para tirar minha mãe de lá.

Ela ainda volta a afirmar que a mãe é inocente:

- Minha mãe é inocente, não tem nada que justifique essa prisão. Enquanto minha mãe está presa, tem um monte de investigados e milionários por aí. O que está acontecendo, Brasil? O que é isso?

Mais cedo, Deolane escreveu outra carta aberta afirmando sua inocência, que foi publicada através da conta oficial do Instagram:

Boa tarde, povo! Olha eu aqui de novo. Está demorando, né? Sim, as coisas pra mim sempre foram mais difíceis, mas como operadora do direito, sigo aguardando os prazos. Sou filha do Altíssimo e tenho certeza que tudo o que eu venho passando é para firmar a minha fé naquele que sempre me colocou de pé, começou ela.

Deolane também apontou que não foi fácil ela chegar onde chegou, e disse não terem provas das acusações:

Não é fácil uma mulher nordestina, mãe solo, criada por mãe solo, vinda da comunidade, chegar aonde eu cheguei. As provações são gigantes e irei passar por todas elas. Agradeço imensamente o carinho e o apoio de todos. Tenham certeza que não irão se arrepender. Afirmo, com todo o respeito quer tenho por vocês: sou inocente e não há uma prova sequer. Um grande beijo, Deolane.

Alguns famosos deixaram comentários de apoio para a influenciadora, como MC Daniel, que escreveu:

Quem sorriu na ida vai chora na volta. Vai voltar mais forte, mais rica e mais famosa.