SAI registra tráfego lento em trechos da Anchieta e Imigrantes sentido SP

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) apresenta pontos de lentidão na manhã desta terça-feira (10) devido ao excesso de veículos. Segundo as últimas atualizações da Ecovias, concessionária responsável pela vias, na Rodovia Anchieta, o tráfego é lento entre o km 20 e o km 17, além do trecho entre o km 13 e o km 10, ambos no sentido São Paulo. Já na Rodovia dos Imigrantes, o congestionamento ocorre do km 17 ao km 14, também no sentido capital.

Na Interligação Planalto, o tráfego está lento entre o km 1,8 e o km 0,1 no sentido Anchieta. Nos demais trechos, o fluxo segue normal. O SAI opera no esquema 5x3, com descida pela pista norte da Anchieta e pista sul da Imigrantes, enquanto a subida é feita pela pista norte da Imigrantes.

INTERDIÇÃO NA ANCHIETA EM SETEMBRO

Durante o mês de setembro, a pista Sul da Via Anchieta será bloqueada em alguns períodos específicos. As interdições ocorrerão das 20h às 5h, nos dias 9 a 12, 16 a 19, 23 a 26 e também em 30 de setembro. No período destes bloqueios, a descida para o litoral será direcionada pela pista Norte da Anchieta e pela pista Sul da Imigrantes, enquanto a subida será feita exclusivamente pela pista Norte da Imigrantes.

A pista Norte da Anchieta também passará por interdições, mas aos sábados, nos dias 14, 21 e 28 de setembro, das 9h às 18h. Durante esses períodos, os motoristas poderão descer para o litoral pela pista Sul da Anchieta ou pela pista Sul da Imigrantes. A subida da serra continuará sendo realizada apenas pela pista Norte da Imigrantes.

As ações estão sujeitas a alterações dependendo das condições climáticas ou operacionais.