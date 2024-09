Gilvan destaca conquistas como secretário de Desenvolvimento

Desenvolvimento econômico e social foram os temas do segundo podcast que reuniu o candidato do PSDB ao Executivo de Santo André, Gilvan Junior, e o prefeito Paulo Serra (PSDB), que foi ao ar na noite de ontem. No bate-papo, ambos lembraram da condução de Gilvan como secretário de Desenvolvimento Econômico e de como Santo André se transformou na cidade que mais gera empregos no Grande ABC.

“Fizemos uma verdadeira reformulação em Santo André com o Via Rápida Empresa, que facilita a abertura de novos negócios na cidade. Em apenas 24 horas, as empresas de baixo risco se instalam em Santo André com bem menos burocracia. O reflexo disso é que, de cada dez empreendimentos que chegam à região, sete são em Santo André. Isso gera emprego, renda, melhora a vida das pessoas e a cidade arrecada mais. Esse é o jeito de governar da equipe do prefeito Paulo Serra que vamos continuar”, comentou Gilvan.

“A cidade era mal vista pelos empreendedores, cheia de pegadinhas com multas. Os processos demoravam dois anos para andar. Agora, após quase oito anos, já recebeu R$ 5 bilhões em investimentos privados. Uma mudança que tem a assinatura do Gilvan”, ressaltou Paulo Serra.