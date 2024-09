Marcelo Lima promete Centro Cultural Nordestino

A deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, acompanhou na tarde de ontem o candidato do partido à Prefeitura de São Bernardo, Marcelo Lima, em uma caminhada no Jardim Limpão. Na oportunidade, o prefeiturável anunciou plano de criar o Centro Cultural Nordestino caso seja eleito. A caminhada foi realizada em um dos bairros que mais concentram migrantes do Nordeste do País no município.

“São Bernardo tem um povo acolhedor, tem povo nordestino ou com origem nordestina. Meu pai sempre lutou e foi defensor dessa comunidade, que construiu o Estado de São Paulo, mas que infelizmente ainda sofre muito preconceito. No domingo, eu estava no Centro de Tradições Nordestinas, na Capital, pedindo votos para meu marido Gabriel, que é candidato a vereador na cidade, mas só tinha cidadãos de São Bernardo. Ganhei mais voto para o Marcelo do que para o Gabriel. O pessoal está saindo daqui para ir a São Paulo e poder matar a saudade da sua terrinha”, discursou Renata.

O Centro de Tradições Nordestinas localizado no bairro do Limão, na zona Norte de São Paulo, foi criado pelo radialista José de Abreu, pai de Renata, em maio de 1991, para combater a xenofobia contra os migrantes nordestinos que moram na Capital. O local é administrado há uma década por Christiane Abreu. Segundo Marcelo, a iniciativa de São Bernardo seria fruto de parceria público-privada, a ser construída na região do Montanhão, e teria os mesmos moldes do complexo cultural, abordando cultura, entretenimento, gastronomia, projetos sociais e capacitação.

Durante a atividade, a deputada federal ainda lembrou de ter firmado compromisso de destinar ao menos R$ 1 milhão em emenda parlamentar à Saúde da cidade. “Isso vai ser o pontapé, porque vou ajudar muito mais São Bernardo.” No ato, Renata ainda disse que estava representando 20 deputados federais, quatro deputados estaduais e sete senadores do Podemos e de partidos coligados.

Marcelo também revelou o desejo de construir um Centro do Imigrante em São Bernardo para diferentes nacionalidades, citando os descendentes de italianos, japoneses e palestinos. Questionado por uma moradora sobre a Saúde do município, o ex-vice-prefeito relembrou da proposta de criar o Cartão São Bernardo, que funcionaria de forma semelhante ao existente em São Caetano, para priorizar o atendimento aos moradores do município. Segundo o prefeiturável, a implementação do modelo geraria menos gastos, e o valor economizado seria investido na própria Saúde.

Marcelo prevê criar um sistema de “corujão da saúde”, que deverá permitir a marcação de exames 24 horas por dia.

“Aquela máquina de mamografia que para às 20h vai passar a funcionar até as 8h, porque vou pagar médico para ficar lá, e a gente vai acabar com a demanda reprimida. Tenho um compromisso com São Bernardo de que não vai ter ninguém aguardando exame, consulta e cirurgia no município”, disse.