Ramalho é eliminado do Estrela da Casa; Matheus Torres e Leidy Murilho continuam no jogo

Menos um participante! Na última segunda-feira, dia 09, rolou o tão esperado Festival do Estrela da Casa, com novidades. Entre as apresentações dos concorrentes da Batalha e dos destaques da semana, Evellin deu um show após ser convidada por Gael Vicci. Depois de um dia de votações, Ramalho foi eliminado.

Começando as apresentações do trio que estava lutando pela preferência do público para continuar no reality show, Leidy Murilho foi a primeira a cantar. Em seguida, Matheus Torres e Ramalho agitaram a plateia.

Silvério Pereira esteve entre a plateia para saber quais eram as opiniões enquanto o trio que estava na berlinda se apresentava. Após os shows a edição relembrou o discurso emocionante de Thália e como isso impactou no grupo do quarto azul.

Ao longo da noite, Ana Clara conversou com os competidores para entender como estavam os ânimos na última segunda-feira diferente. Já com os que se apresentaram tranquilamente, o público curtiu Thália, Evellin e Gael.

Com o término de todos os shows e relembrarem o que rolou nos últimos dias, chegou a tão esperada de Ana Clara anunciar quem seria o eliminado. Com 17,46% dos votos Ramalho deu adeus ao jogo.