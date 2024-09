Outlet Premium Imigrantes recruta em setembro; 40 vagas estão disponíveis

Para atender o público no km 43 da Rodovia Imigrantes, o Outlet Premium Imigrantes de São Bernardo está com mais de 40 vagas de emprego abertas, em funções como vendedor, gerente e assistente de loja em diversas operações do empreendimento.

"Com o Dia do Cliente, a chegada da primavera e a aproximação de datas-chave para o varejo, como o Dia das Crianças e as festas de final de ano, o fluxo de clientes nos centros de compra mantém o ritmo acelerado, com os clientes em busca de boas promoções e o Outlet mantém um olhar atento para que o empreendimento esteja preparado para receber a demanda da região", informa o comunicado de recrutamento.

Para se candidatar, basta acessar o site https://www.intranetmall.com/vagas/outletpremiumimigrantes/default.asp?ab=1&cont=1. Na área, o cadastro de currículos pode ser feito e as informações sobre cada uma das posições é esclarecida.

Vale destacar que todas as vagas são efetivas (CLT) e para algumas não é necessário ter experiência. O horário de funcionamento do Outlet está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.

LOJAS

Highstil: vaga para vendedor;

Lupo: vaga para vendedor;

Live: vaga para assistente de loja;

Polo Wear: vaga de auxiliar de loja e estoquista.