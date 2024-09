Estoque de sangue é de apenas 3 dias na região; posto de Mauá muda horário

De acordo com uma nota emitida pelo Hemocentro de São Bernardo, que abastece nove hospitais do Grande ABC, o estoque de sangue está em nível critíco e, para alguns fatores sanguíneos, é o suficiente para no máximo três dias. A partir do alerta, a unidade administrada pela Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue) em Mauá, por exemplo, deve passar a funcionar das 7h30 às 13h.

"Na rede de hospitais atendidas pela Colsan, existe uma preocupação real para o cancelamento de cirurgias eletivas, por conta da baixa quantidade de sangue disponível, que serviria para suprir casos de emergência e transfusão", informa o comunicado da Prefeitura mauaense, que apela principalmente para doações de fator negativo: A, B, AB e O, além de O positivo.

O posto de coleta em Mauá fica na rua Luís Lacava, 229, Vila Bocaina e antes operava com uma hora a menos de expediente (das 8h às 12h30).

A coleta em São Caetano ocorre na Rua Peri, 361. O Hospital Estadual Mário Covas, na Rua Doutor Henrique Calderazzo, 321, e o Hemocentro São Bernardo, na Rua Pedro Jacobucci, 440 também são opções.

Já em Santo André funciona o GHS de segunda a sábado, das 7h às 12h, na Avenida Dom Pedro II, número 877, próximo ao Parque Celso Daniel.

REQUISITOS

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos (a primeira coleta antes dos 60 anos), pesar acima de 50 kg, estar em boas condições de saúde e alimentado, porém evitar refeições gordurosas três horas antes. Por isso, antes do procedimento, uma triagem do candidato é realizada.

A estimativa é que, a cada bolsa de sangue, até quatro vidas sejam salvas.

PRATICIDADE

É necessário apresentar documento oficial e original de identidade com foto contendo CPF e dentro do prazo de validade (RG, carteira profissional ou de habilitação). Outro detalhe importante é que menores de 18 anos, acompanhados de adulto, deverão levar um termo de autorização de doação preenchido, com firma reconhecida em cartório e RG (original e cópia) de ambos. Outras informações podem ser obtidas no link: https://colsan.org.br/site/doador/requisitos-para-doacao/.