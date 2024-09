Médica revela se Virginia Fonseca fez plástica após nascimento de José Leonardo

José Leonardo, terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, nasceu no último domingo, dia 08, através de uma cesárea. Com a repercussão do nascimentos, alguns internautas passaram a especular se a influenciadora teria realizado uma plástica após o parto.

Nas redes sociais, a obstetra de Virginia falou sobre o assunto após o cirurgião plástico Thiago Paoliello postar um vídeo mostrando a decoração que a família escolheu para receber José Leonardo na Maternidade Ela.

Bem-vindo ao mundo, José Leonardo!! Que sua vida seja repleta de amor, saúde e muitas alegrias. Agradeço a equipe Doutora Fabiana Garcia dos Santos, Ela Maternidade e a família pela confiança mais uma vez.

Nos comentários, uma internauta perguntou:

Ela fez plástica junto da cesárea?

Doutora Fabiana então respondeu:

Nãoooooo fez plástica. Ele fez a sutura da pele.