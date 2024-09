Virginia Fonseca compartilha detalhes do nascimento de José Leonardo

José Leonardo está entre nós! No último domingo, dia 8, Virginia Fonseca e Zé Felipe deram às boas-vindas ao seu terceiro filho. Através das redes sociais, a mamãe orgulhosa compartilhou um vídeo do momento do parto e da reação dos familiares, que acompanharam tudo de perto.

Inclusive, Leonardo, avô do pequeno, surgiu até tomando uma bebida enquanto acompanhava o nascimento. Vale lembrar que o caçula da família foi nomeado em homenagem a ele.

Na legenda da publicação, a mamãe orgulhosa escreveu:

Hoje às 17h em ponto veio ao mundo nosso José Leonardo! Chegou com 3.590kg e 49.5cm. Eu sou só GRATIDÃO, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos!!! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre!! Te amamos Zé Leonardo!! Você é LINDO e sua família ta feliz demais com sua chegada, meu amor.

Além de José Leonardo, Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de três anos de idade, e Maria Flor, de quase dois anos.