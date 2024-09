Tigre aposta na força do torcedor para 1º triunfo

O São Bernardo FC mira se reabilitar no quadrangular da Série C do Brasileiro, após a derrota por 3 a 1 para o Volta Redonda-RJ na primeira rodada. Hoje (20h), o Tigre estreia em casa na segunda fase e aposta no apoio da torcida diante do Remo-PA.

Para incentivar a torcida a lotar o 1º de Maio e conquistar o acesso à Série B, o São Bernardo distribuirá os ingressos de forma gratuita aos aurinegros em todos os jogos em casa no quadrangular, diretamente nas catracas do estádio.

O atacante Felipe Garcia, estreante e autor do gol no último compromisso, enaltece a importância da presença do torcedor no duelo. “Temos mais cinco finais pela frente. É um jogo em casa, com o apoio da arquibancada. Peço a força total do torcedor, para que compareçam e faça valer o mando de campo”, disse o camisa 90.

O Tigre é atualmente o lanterna do Grupo B (sem pontuação) e espera não se distanciar das duas primeiras posições da chave, que garantem vagas à Segunda Divisão. Do outro lado, o Remo bateu o Botafogo-PB na abertura da fase e ocupa o segundo lugar, atrás do Volta Redonda, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols.

Na etapa classificatória, são-bernardenses e paraenses se enfrentaram em Belém, e o time do Grande ABC venceu por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Luis Filipe.