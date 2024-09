Transtornos psicológicos são cobertos por auxílio do INSS

A saúde mental é uma das grandes preocupações nas relações trabalhistas. E o mês de setembro ganhou um novo significado no Brasil desde 2015, com a chegada da campanha Setembro Amarelo. A iniciativa que busca aumentar a conscientização sobre a saúde mental e prevenir o suicídio tem se consolidado a cada ano, promovendo debates e ações em todo o País.

A campanha também abre um diálogo importante sobre a interseção entre saúde mental e direitos previdenciários. Segundo os especialistas, a saúde mental impacta diretamente a capacidade de trabalho e a qualidade de vida dos indivíduos e, em casos graves, pode levar a incapacidades temporárias ou permanentes. No Brasil, a legislação previdenciária oferece mecanismos de proteção aos segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que são afetados por problemas que os afastem das atividades diárias.

A escolha do mês de setembro está ligada à história do jovem norte-americano Mike Emme. Em 1994, após o suicídio de Mike, seus pais distribuíram fitas amarelas em seu funeral, uma homenagem ao Mustang 1968 que o jovem havia restaurado. A fita amarela tornou-se um símbolo de esperança e prevenção, dando início ao Programa de Prevenção ao Suicídio Fita Amarela. A ideia original ganhou destaque no Brasil em 2015, quando a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, trouxe a campanha para o País. Desde então, a iniciativa tem se expandido, contando com o apoio de diversas organizações e governos estaduais e municipais.

O advogado Ruslan Stuchi, sócio do Stuchi Advogados, destaca que entre as doenças mentais relacionais ao trabalho estão entre as principais: a Síndrome de Burnout, a depressão, a ansiedade, a Síndrome do Pânico, a esquizofrenia, o estresse pós-traumático, o transtorno bipolar e a fobia social. “A depressão e a Síndrome de Burnout estão como os principais casos de pedidos de afastamentos no Brasil”, revela.

De acordo com a advogada Cíntia Fernandes, sócia do Mauro Menezes & Advogados, o trabalhador com qualquer tipo de doença ligada aos transtornos mentais tem direito a licença médica remunerada pelo empregador por um período de até 15 dias de afastamento. “Nas hipóteses de afastamento superior a 15 dias, o empregado terá direito ao benefício previdenciário pago pelo INSS, denominado auxílio-doença acidentário, que prevê a estabilidade provisória, ou seja, após a alta pelo INSS o empregado não poderá ser dispensado sem justa causa no período de 12 meses, após o fim do período do auxílio. Nos casos mais graves de incapacidade total para o trabalho, o empregado terá direito à aposentadoria por invalidez, mas será preciso passar pela avaliação da perícia médica do INSS”, explica a especialista.

A advogada Lariane Del Vecchio, especialista em direito do trabalho do escritório Aith, Badari e Luchin, destaca que, além do afastamento e da estabilidade, o trabalhador acometido com qualquer enfermidade ligada a transtornos psicológicos tem direito a continuar a receber os depósitos de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em sua conta, manutenção do convênio médico, indenização por danos morais em caso de violação a direitos de personalidade, danos materiais como gastos com medicação e consultas multidisciplinares, danos emergentes, como PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e adicionais, e pensão vitalícia, que consiste em uma indenização que se leva em consideração a redução da capacidade laboral e o prejuízo financeiro provocado pela doença.

Burnout é doença ocupacional desde 2022