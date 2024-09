Charge-08 de setembro

A demolição do antigo Observatório Astronômico de Diadema, no Jardim Inamar, trouxe à tona um problema crônico na atual gestão do prefeito José de Filippi Júnior (PT): promessas não cumpridas. O espaço, que permaneceu abandonado por quase 12 anos, foi destruído em janeiro deste ano com a justificativa de que daria lugar a uma nova creche, uma demanda urgente da comunidade local. No entanto, oito meses depois, o cenário no terreno é desolador, como mostra reportagem publicada hoje no <CF52>Diário</CF>. Em vez de escola infantil, o que se vê é o acúmulo de entulho e lixo, transformando o local em foco de insegurança e insalubridade, afetando diretamente a qualidade de vida dos moradores.

A inação da administração de Filippi revela uma falta de planejamento e compromisso com os cidadãos de Diadema. Prometer e não entregar virou marca da gestão petista, que se limita a discursos vazios sem trazer resultados concretos. O Observatório, que poderia ter sido reformado e reintegrado à vida cultural do município, foi simplesmente abandonado e, por fim, demolido, sem que a solução prometida para o espaço tenha sido implementada. A creche que deveria estar servindo as famílias do Jardim Inamar continua sendo apenas um projeto no papel, assim como outros tantos compromissos não cumpridos pelo atual prefeito, entre os quais o Quarteirão da Educação é o símbolo máximo.

Diante desse quadro desolador, a oposição tem razão ao acusar o prefeito de estelionato eleitoral. O caso do Observatório Astronômico do Jardim Inamar é emblemático de uma gestão que promete muitas melhorias, mas somente entrega descaso. Filippi não apenas falhou em cumprir suas promessas, como deixou uma área pública se transformar em um problema ainda maior para a comunidade. Não é surpreendente que sua credibilidade esteja sendo colocada em xeque, especialmente no momento em que busca a reeleição. Para a população de Diadema, o que resta é a frustração diante de compromissos vazios e a cobrança por uma liderança que de fato cumpra o que promete.