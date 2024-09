Simony posta foto de maiô e reflete sobre autoestima em meio ao tratamento oncológico

Simony usou as suas redes sociais para falar com todas as mulheres que estão passando por tratamento oncológico e com a autoestima abalada. A cantora, que trata um câncer no intestino desde 2022, postou uma foto de maiô e desabafou.

Logo no início da publicação ela deixou claro que o registro não era para conseguir elogios ou receber comentários desrespeitosos.

Desculpe, mas eu não postei essa foto para receber elogios ou ler palavras desrespeitosas. Eu a compartilhei para ser um farol de esperança e força para todas as mulheres que estão passando por uma batalha contra o câncer, que se encontram carecas, com a autoestima abalada, inchadas pelos corticoides e, ainda por cima, tendo que lidar com comentários dolorosos. Eu também estive nesse lugar, onde mal conseguia me reconhecer no espelho, achando que nunca mais voltaria a ser quem eu era antes.

Simony acrescentou que atualmente está se sentindo linda:

Mas quero que saibam que, hoje, me sinto linda, mais do que nunca, porque recebi uma nova vida, que nasceu de dentro para fora. Às vezes, o renascimento mais poderoso vem dos momentos mais duros.

Ela então encerrou com uma mensagem motivadora às mulheres:

Então, mulher, levante essa cabeça. Este momento é passageiro. Você vai emergir desta experiência não apenas mais linda, mas também mais forte. Acredite em si mesma e no processo de transformação pelo qual está passando. Você tem uma comunidade inteira aqui, pronta para apoiá-la e celebrar cada passo que você dá rumo à recuperação. Estamos juntas nessa jornada, hoje e sempre.