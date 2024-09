Obras no Centro de Santo André ficarão prontas em 2025

As obras em toda área central de Santo André serão finalizadas no 1º semestre de 2025, estima o Paço. O projeto inclui a Avenida Queirós dos Santos e as ruas Siqueira Campos, Luís Pinto Fláquer e General Glicério. Sexta, após seis meses de reformas, o tráfego na Avenida Coronel Alfredo Fláquer (Perimetral) foi liberado nos dois sentidos. As intervenções envolveram acessibilidade (piso tátil e rampa), paisagismo, pavimentação, sinalização, fiação subterrânea, novos pontos de parada de ônibus e iluminação.

O investimento total do pacote no Centro chega a R$ 33 milhões, sendo metade custeado pelo BID (Banco Interamericano) e outra parte pela Prefeitura. A primeira etapa de requalificação começou na Avenida José Caballero.

“Sabemos que a Perimetral é um dos corredores mais importantes de Santo André e do Grande ABC. As obras estavam causando um prejuízo muito grande na cidade. Há dez dias, expliquei o porquê da demora e a necessidade de reforçarmos o piso das vias. Esse será o novo modelo de calçadas. Queremos expandir isso para todos os corredores comerciais do município”, disse nesta sexta no evento o prefeito, que afirmou ainda que as liberações das pistas demoraram porque a equipe decidiu concretar as paradas de ônibus.

“Antes, quando era feito o asfalto na Perimetral, ele costumava durava pouco tempo por causa do peso dos ônibus. Por isso, preferimos colocar concreto nas paradas para ter uma durabilidade maior. Depois dessa implementação, foi necessário aguardar 15 dias para a ‘cura’ (processo de solidificação da mistura de cimento e agregados).”

Nesse projeto, estima-se que 24 pontos de ônibus na área central serão revitalizados. “Com a finalização da Perimetral, vamos continuar pelas ruas General Glicério, Luiz Pinto Fláquer e Siqueira Campos, todas as vias que recebem corredores exclusivos de ônibus.”

OUTRAS OBRAS

De acordo com Serra, a Avenida Maurício de Medeiros e o Complexo Viário Santa Teresinha também estão passando por obras de infraestrutura e mobilidade.

“São duas ações de requalificação do transporte público. Esse tópico não diz respeito apenas à renovação de frota ou aos ônibus com ar condicionado e que poluem menos, mas também ao conforto causado pelo próprio pavimento, à acessibilidade e a novas sinalizações”, ressalta.

Sobre a Avenida Queirós Filho, que também está em reforma, o prefeito indica que as obras no local se tratam do início do projeto de drenagem. “Essas ficarão prontas até o final do ano. Estamos fazendo a captação da água (da chuva) que descia para a Vila América e construindo uma galeria na Queirós. Lá, colocaremos asfalto novo.”