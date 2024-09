Pocah no Rock In Rio! Cantora promete apresentação inédita e surpresa para os fãs

2024 é definitivamente o ano de sucesso de Pocah! Poucos dias após lançar seu primeiro álbum, a cantora vai fazer sua primeira apresentação no Rock In Rio, dia 20 de setembro, no palco Espaço Favela. Durante coletiva de imprensa, Pocah deu alguns spoilers do planejamento dos shows e abriu seu coração sobre essa fase.

- Eu estou muito feliz e realizada. É um sonho que carrego comigo. Não vou dizer que sonhei com isso a carreira inteira, não serei hipócrita. Porque, em parte da minha carreira, eu achava que nem era possível uma funkeira estar nesse festival. Mas passei a sonhar com isso vendo Anitta, Ludmilla e Kevin o Chris, pessoas que eu admiro muito, revela a cantora.

Ela também ressalta a importância que é representar a massa funkeira.

- Quando eu subir no palco do Rock in Rio, eu subirei representando a massa funkeira, os jovens que vieram da favela, assim como eu. Eu vim do meio do nada, perspectiva de vida zero, mas o funk me abraçou, abriu portas para mim e salvou a minha vida. Em um momento muito difícil, quando meus pais estavam desempregados, eu pude dar um giro na minha vida. Sou muito grata por esse movimento. Eu até choro e me emociono porque já cantei em diversas boates, em diversas chopadas, nem tinha palco para mim. Então, estar hoje em um festival desse porte, dessa magnitude? Foi com muita luta, com muito esforço. Estou lá graças aos meus fãs, que acreditam em mim e que compram essa ideia doida de ser artista. Para mim, é uma honra imensa, reflete a cantora emocionada.

Agora chegou a hora mais aguardada, os spoilers do show! Pocah revela que os fãs podem esperar uma apresentação inédita no festival. E parece que vai rolar até várias trocas de look.

- O que eu posso dizer, por enquanto, é que meu show será completamente inédito. Terá algumas faixas do novo álbum no show, que é completamente autoral, todo com músicas minhas. É um show que vai abrir uma nova era, conta.

Sobre a apresentações, Pocah conta que seguirá a mesma estratégias de seu álbum, com diferentes atos, e ainda promete surpresa e troca de modelitos.

- Haverá transições, sim. Assim como no álbum, [o show] será dividido também entre MC Pocahontas, Pocah e Viviane, isso não vou mudar. É uma história que quero contar, não só no álbum, mas também amarrar ao show. Acho que faz todo o sentido. Na parte de Viviane, terá uma coisa mais intimista. Será um momento que [normalmente] não tem nos meus shows. Meu show costuma ser sempre para o alto, com tamborzão, bate bumbum. Posso dizer que haverá uma surpresa na parte do ato Viviane no show. E vai ter troca de looks também, finaliza.

Vamos aguardar essa mega apresentação!