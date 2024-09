Preta Gil compartilha clique durante nova sessão de quimioterapia

Mais uma luta pela frente! Preta Gil revelou, no dia 22 de agosto, que não está mais em remissão do câncer. A cantora passou o ano de 2023 focada no tratamento da doença, que foi diagnosticada inicialmente no intestino, e estava na fase apenas de monitoramento de seu caso.

Agora, no entanto, ele voltou em quatro partes do seu corpo. Com a nova descoberta dos médicos, ela retomou a quimioterapia imediatamente.

No dia 5 de setembro, a cantora compartilhou alguns cliques de mais uma sessão de tratamento. Na imagem, ela aparece na maca já com o acesso em seu peito recebendo os medicamentos. Forças para ela, não é?