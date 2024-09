Anchieta tem trânsito complicado no sentido São Paulo

A Rodovia Anchieta apresenta lentidão em dois trechos no sentido São Paulo, na manhã desta sexta-feira (6). De acordo com a Ecovias, o tráfego é lento entre o km 13 e o km 10, e do km 20 ao km 17, ambos devido ao excesso de veículos. Nos demais pontos, o trânsito flui normalmente.

Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego está normal entre os kms 62 e 40, também no sentido São Paulo, mesmo com a restrição para veículos pesados. Nas demais áreas da rodovia, o trânsito segue sem complicações.

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes ) opera normalmente no esquema 5x5. A descida é feita pelas pistas sul da Via Anchieta e da Imigrantes, enquanto a subida ocorre pelas pistas norte das duas rodovias.