Novo Hospital Municipal de Diadema pauta debate na Câmara

A construção do novo Hospital Municipal de Diadema, em área anexa ao Paço, pautou os debates na Câmara nesta quinta-feira (5). Vereadores da base de sustentação ao prefeito José de Filippi Júnior (PT) e oposicionistas entraram em rota de colisão e trocam farpas.

As discussões tomaram proporções após o Diário, na semana passada, trazer em reportagem de capa a situação do Hospital Municipal, no bairro Piraporinha, que matinha pacientes em macas nos corredores do complexo, dias após o chefe do Executivo anunciar a pintura da fachada do prédio. O edifício será devolvido ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), real proprietário do imóvel, quando o novo hospital ficar pronto. A intervenção na área externa é a forma, segundo a oposição, adotada pela gestão petista para maquiar problemas com vistas às eleições municipais.

Reinaldo Meira (Solidariedade), o mais barulhento entre os vereadores de oposição, alegou na tribuna que Filippi “enganou o povo”. O parlamentar lembrou que, na gestão do prefeito Lauro Michels, o atual mandatário diademense se mostrou contra o novo hospital ao dizer que era preciso investir no complexo já existente. Agora, “no desespero eleitoral, diz que vai construir um novo. Destruiu o Paço sem licitação, sem documentos e sem verba garantida”, esbravejou.

Cabo Ângelo (MDB), mais moderado em seu discurso, explanou sobre a briga de egos. “Na gestão passada, eu nem estava aqui (não era vereador) a já era discutida (construção de novo hospital). Alguns falavam contra por não ter o protagonismo (da obra).” Para eles, segundo o emedebista, “bastava cuidar do que já existia”, discorreu.

Vereadora de sustentação ao governo, Lilian Cabrera (PT) contrapôs as fala dos colegas de oposição. “Quem buscou recursos foi uma dupla: Filippi, prefeito, e (Luiz Inácio) Lula (da Silva), presidente. Eles precisaram se encontrar para concretizar o sonho do novo hospital”, afirmou a petista, garantindo que Diadema já tem “o investimento”.

Eduardo Minas (Progressistas), autor de Moção de Protesto ao governo Filippi “pela insensibilidade no trato da saúde pública, preferindo a maquiagem ao enfrentamento ao problema”. afirmou durante o uso da tribuna que a cidade vive o “ápice do absurdo” com o prefeito fazendo o “vira-vira das placas”. A atual gestão, segundo o vereador, “não entregou nada”, ao se referir às obras de UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). Ainda destacou que, enquanto Filippi “terceiriza a saúde”, os vereadores da base estão “todos caladinhos”. Minas frisou que os problemas na rede – como a lotação do Hospital Municipal e pacientes em macas no corredor – se deve à “falta de estrutura, de equipamentos e de equipes”.

Por fim, o líder de governo na Câmara, vereador Josa Queiroz (PT), manifestou-se contra o que ele considera falas “fora do contexto” sobre citações de que Filippi e o grupo foram contra a construção do hospital na gestação passada. As declarações constam da propaganda eleitoral gratuita veiculada em emissora de rádio, na manhã desta quinta-feira (5), por Taka Yamauchi (MDB), ex-presidente da SPObras e principal adversário eleitoral de Filippi na corrida pelo Paço. “Quem fez isso é mau caráter. É coisa de gente rasteira, de gente baixa. De bandido e bunda mole”, atacou.