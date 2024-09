Deolane Bezerra continuará em prisão preventiva após decisão da justiça

A prisão de Deolane Bezerra e de sua mãe, Solange Bezerra, na última quarta-feira, dia 4, está dando o que falar. Agora, de acordo com o colunista Igor Gadelha, nesta quinta-feira, dia 5, a justiça determinou que ambas continuarão em prisão preventiva após a audiência de custódia, que aconteceu no início da tarde.

Mais cedo, a irmã de Deolane, Daniele Bezerra, contou ao portal Leo Dias como elas passaram a noite na cadeia e, segundo ela, as duas passaram a noite bem e se preparando para a audiência de custódia. Antes de ir embora, ela também falou que acredita na justiça do Estado do Pernambuco e que sua irmã e mãe voltarão para casa:

- Acreditamos na Justiça do Estado do Pernambuco e que elas vão para casa.

Além disso, Deolane e Solange receberam presentes durante a noite: dois colchões lacrados e um ventilador novinho. Vale lembrar que elas estão na penitenciária Colônia Penal Feminina, conhecida como Bom Pastor, localizada no Recife, que é considerada como modelo, pois leva em consideração boas práticas no atendimento à mulher, especialmente às mães presas.