Irmã de Deolane Bezerra se revolta na porta de presídio e diz: - Não respeitam meu trabalho

Advogada e irmã de Deolane Bezerra, Daniella Bezerra se irritou em frente à Colônia Penal Feminina do Recife, onde sua irmão está presa desde a última quarta-feira, dia 4, por conta de uma ação da Polícia Civil que investiga lavagem de dinheiro. Irritada com a imprensa, ela acionou a polícia para que conseguisse entrar no local.

No programa Brasil Urgente, foi exibido um vídeo - que viralizou na web - que mostra Daniella falando com a polícia e dizendo que os jornalistas presentes não respeitam o trabalho dela.

- Eu peço, por favor, uma viatura até o local para poder me retirar daqui. Porque eles não respeitam meu trabalho. Eu já respeitei o deles, já dei declaração, falei que falaria com eles na saída, mas eles não respeitam, disse a advogada durante a gravação.

Além de Danielle, Dayanne Bezerra, outra irmã de Deolane, também não ficou quieta e usou as redes sociais para mandar um recado aos internautas que estavam comemorando a prisão da advogada. A irmã da influenciadora ainda disse que vai processar os responsáveis por mentiras caluniosas envolvendo a mãe e a irmã.

- Para aqueles que estão rindo ou celebrando a queda de outra pessoa, vale uma reflexão: a inveja e o desejo pelo fracasso alheio não constroem nada de positivo. Todos temos nossas batalhas, e vibrar com a dor do outro apenas reflete a amargura que carregamos dentro de nós. Em vez de julgar, que tal focar em crescer e evoluir pessoalmente? Lembre-se: o sucesso verdadeiro vem quando desejamos o bem ao próximo e nos dedicamos ao nosso próprio caminho, disse nos Stories do Instagram.

Mão de Deolane passa mal

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a matriarca da família, Solange Bezerra, passou mal na prisão e foi avaliada por médicos do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco.

Solange foi presa junto com a filha, mas estava em boas condições quando foi levada pela Polícia Civil. Após algumas horas, a empresária teria se queixado de dormência nas mãos, mas foi descartada qualquer causa emocional. Ela foi avaliada por neurologistas do hospital, que alegaram exame clínico normal e boas condições. Solange teve alta e como tratamento foi receitado calmante para que ela conseguisse descansar.