Max produz série documental sobre o assassinato de ator de ‘Chiquititas’

Dia desses, por aqui mesmo, se destacou a especial atenção que o mercado audiovisual passou a dispensar à realização de séries documentais, aproveitando-se de tantos e diferentes conteúdos disponibilizados com o decorrer dos tempos. E saber usufruir de histórias e personagens que o nosso cotidiano acabam oferecendo.

Passaram a ser inúmeras essas iniciativas. Por exemplo, a Max, plataforma de streaming da Warner, deu início às gravações de uma série documental sobre a morte do ator Rafael Miguel. Ainda sem título definido, terá três episódios.

Um caso que ainda está na cabeça de todos, o assassinato do ator, de 22 anos, e de seus pais em 2019, cometido pelo pai de sua namorada.

A série sobre Rafael Miguel, que entre outros trabalhos fez Chiquititas, faz parte de uma aposta de séries da Max para documentários sobre crimes reais – True crime. Houve decisão recente da Warner para um forte investimento em histórias do gênero.

TV tudo

Jogada do SBT

Data hoje, o SBT deve lançar uma campanha, com vistas a turbinar o seu serviço de streaming, nas seguintes condições:

Se até domingo, o +SBT atingir 450 mil seguidores no Instagram, será disponibilizada a novela que sempre é a mais solicitada pelo seu público. O título, atingindo esta marca, será revelado por Celso Portiolli no próximo Domingo Legal.

Intervalo (1)

A informação que passaram para a coluna, espalhada no meio, é que Luciana Valério estaria deixando a direção comercial do SBT. No cargo desde maio do ano passado, ela iria acompanhar o marido, em sua mudança para os Estados Unidos.

Intervalo (2)

O interessante é que, ainda no caso da Luciana Valério, chegou-se a falar que até alguns executivos do mercado já eram sondados para ocupar seu lugar. Na checagem com o SBT, a informação é que ela está em férias, acompanhando, sim, a sua filha, que entrou numa faculdade dos USA.

Intervalo (3)

Walter Zagari, em todas as suas andanças profissionais e isto desde o SBT, sempre se fez acompanhar do executivo Hilton Madeira. Meio que um fiel escudeiro. Agora, com a saída do Zagari, a princípio se disse que o Hilton continuaria na Band. Depois que faria uma consultoria, mas ele mesmo, consultado, diz que já está fora.

Isso não se faz

Norma da casa. Não se discute aqui decisões de empresas nenhuma, desde que se cumpram as obrigações. Porém, existem casos e casos. A Jovem Pan trouxe de volta o operador de externas Francisco Palitos. Tirou da Energia FM e agora dispensou os seus serviços porque não transmite mais jogos dos estádios. Independentemente de tudo, muita falta de respeito.

Expandindo

A série Reis, produzida pela Record, já pode ser assistida no TNT Novelas e na Max. Exibição de segunda a sexta-feira, às 20h, e na Max, com cinco capítulos por semana.

E as estreias?

Até informação em contrário, a estreia do Sabadão da Gente, programa de Renato Ambrósio, do Viva a Sorte, está confirmada para o próximo dia 14. Nos sábados da Band. Ele continua gravando pilotos.

Fórmula 1

Resumindo toda essa ópera: compromisso da Band com a Liberty Media vale até o fim de 2025, mas será paralisado no encerramento desta temporada. Este é um ponto. Sobre 2025, vai mesmo para a Globo. Ou vai voltar para a Globo. Só que em condições bem diferentes das que existiram no passado, por aí se entenda valores e entregas.

Topo

A série Cidade de Deus – A Luta Não Para, com Marcos Palmeira, Andréia Horta e Thiago Martins, ocupa o primeiro lugar no ranking da Max. E já existem preparativos para a segunda temporada.