Charge - 5 de setembro de 2024

A Câmara de São Bernardo postergou mais uma vez a votação do projeto de lei 52/2024, assinado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), que visa atualizar o Plano Diretor da cidade e alterar o ordenamento territorial de uma área florestal no bairro do Tatetos, no pós-Balsa. As comunidades indígenas do local entregaram um manifesto ao presidente da Casa, Danilo Lima (Podemos), no qual cobram explicações sobre a mudança.

O projeto ‘tranca’ a pauta da Câmara no momento. Enquanto os vereadores não tomarem uma decisão definitiva - vetando, aprovando ou rejeitando a proposta de Morando -, outras matérias não poderão ser discutidas na Casa.