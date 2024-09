Autores do Grande ABC marcam presença na Bienal

A 27ª Bienal do Livro de São Paulo vai reunir, de amanhã ao dia 15 deste mês, seis escritores do Grande ABC para lançamento de obras, sessão de autógrafos e palestras.

A edição será realizada no Distrito Anhembi e a bancada regional terá maioria feminina, com cinco autoras e um autor – todos de São Bernardo. Eles vão se juntar a outros grandes nomes da literatura nacional e internacional – serão 33 escritores estrangeiros.

Metade dos são-bernardenses fará o lançamento de livros na Bienal. As novidades ficam por conta da atleta paralímpica Verônica Hipólito, com superação biografada em Verônica, a magrela que era forte; da psicóloga Iara Sousa, com os questionamentos em A importância do Sucesso do vazio; e da empresária Flávia Mardegan, que compilou estratégias em Vendas: Ciência ou intuição.

A participação se completa com Manuel Filho no suspense infantil Alguém me tire daqui!; Bruna Ramos da Fonte dá luz ao protesto da produção cultural latina em Apenas uma mulher latino-americana; e Penélope Martins, na trama Quando minha mãe voou no 14-Bis.

No site www.dgabc.com.br é possível conferir a versão completa desta reportagem, com entrevistas e detalhes das obras nascidas no Grande ABC.