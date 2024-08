Bienal do Livro anuncia lista completa de autores e aumenta expositores

A menos de 30 dias do tradicional evento que reúne autores e leitores de todo Estado, a Bienal do Livro de São Paulo anunciou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (8) a programação completa da sua 27ª edição. De 6 a 15 de setembro, no Distrito Anhembi, devem marcar presença grandes nomes nacionais da literatura como Carla Madeira, Ailton Krenak, Itamar Vieira Junior, Conceição Evaristo e Daniela Arbex, além de outros 33 destaques internacionais.

Crianças com menos de 12 anos não pagam ingresso, assim como aqueles com mais de 60 e professores. Para completar a lista de gratuidade (que corresponde a 60% do público, segundo estimativa da Câmara Brasileira de Livro), entram sem custo funcionários ou matriculados no Sesc. Já aos estudantes de todas cidades, a meia-entrada também é garantida.

Considerado o maior evento literário da América Latina, a Bienal espera 600 mil visitantes para seus nove dias. Segundo a organizadora RX, o salão na Zona Norte paulista (Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana) terá 75 mil metros voltados ao evento e se destaca como uma das locações mais amplas contratadas nas edições. A medida foi adotada para prevenir uma das principais críticas da última edição da bienal, marcada por esgotamento súbito de ingressos e longa filas no Expo Center Norte.

"Há uma preocupação em distribuir o público ao longo dos dias. E neste sentido o sistema de cashback (retorno de R$ 15 para gasto no evento aos que comprarem ingresso integral, de R$ 35, até 5 de setembro), iniciado na última edição, nos garante previsibilidade", assegurou a presidente da CBL, Sevani Matos.

Outro 'calcanhar de Aquiles', a organização para os aguardados autógrafos de best-sellers também precisou ser ajustada. "A partir desta sexta (9), começará a distribuição de senhas on-line. Assim, os visitantes já chegam com a certeza de que receberão esta lembrança. Acho importante destacar que desta vez, até pela disposição de espaço, as filas estarão em local coberto e as catracas permitirão mais fluidez. Todos corredores também terão dez metros de distância", destacou Mayra Nardy, diretora da RX, que confirmou o investimento de R$ 36,5 milhões para viabilizar toda infraestrutura.

PROGRAMAÇÃO

Todos 12 espaços da Bienal devem homenagear o legado de Ziraldo, pai do ''Menino Maluquinho'' e falecido em 6 de abril. Uma mesa no Salão das Ideias deve dar vez a autores afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A ideia aindar é cobrir as mais diversas pontas de diversidade, com representantes da comunidade de neurodiversidade, LGBTQIA+, periferias, quilombos, indígenas, do Islã e que falem sobre afrofuturismo.

Ingressos podem ser garantidos em https://feverup.com/m/177232. As atividades e nomes que devem marcar as 2.000 horas de programação podem ser conferidos e estão organizados pelas áreas do evento em https://www.bienaldolivrosp.com.br/pt-br/programacao-cultural.html.