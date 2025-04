Momento do ‘BBB’ serve de alerta para próxima ‘A Fazenda’

Me ajuda a te ajudar – 1

A Band fez questão de divulgar intensamente o belo resultado comercial do Galvão e Amigos. Realmente um sucesso. Marcas importantes se agregaram ao programa, muito pelo prestígio do apresentador.

Me ajuda a te ajudar – 2

O problema, repetindo um pouco daquilo que ontem já se falou, é que a programação da faixa nobre da Band tem o horário da igreja no meio, comprometendo seriamente os seus resultados. Tudo bem que é um dinheiro certo e que entra todo santo mês, mas também é necessário fazer a conta do que se perde por causa dele. Todo anunciante gosta de audiência, de números mais elevados. Quando não encontra, busca outros rumos.

Estudos

Existe mesmo o desejo da direção do SBT em promover algumas mudanças na grade de programação. Mas não será nada tão profundo e nem tão imediatamente assim. Talvez um pouquinho antes da metade do ano.

Convocação

A informação é que o diretor Ricardo Mantoanelli, terça-feira, reuniu o elenco de A Caverna Encantada no Estúdio 7 do SBT, para comunicar que as gravações serão encerradas no dia 30 de maio. Na ocasião, nada se falou sobre um novo projeto para a teledramaturgia. Pelo menos, ainda não.

Como fica?

Ontem, Fabrício Mamberti anunciou a sua saída da Globo, após 30 anos. Vai em busca de novos desafios. Resta saber com quem ficará a direção da nova temporada do Tô Nessa, programa da Regina Casé, que já teve a sua segunda temporada anunciada, com gravações em São Paulo.

Chamada de embarque

A Record se prepara para levar um grande número de profissionais, entre atores, diretores, produtores e técnicos, para Cambará do Sul e Torres. Nessas duas cidades gaúchas, entre os próximos dias 22 e 10 de maio, serão gravadas várias cenas de Paulo, o Apostolo, com direção de Leonardo Miranda.

Portas fechadas

O Teatro Record, na Barra Funda, em São Paulo, que até o ano passado recebia as gravações do Hora do Faro, foi completamente desmanchado. Não existe mais teatro. Agora virou um estúdio normal ou um espaço que poderá vir a ser alugado.

Ainda de lá

A repórter Denise Odorisi, da Record, viajou para fazer uma série de entrevistas com o elenco da novela Força de Mulher. Todo este material será exibido no Domingo Espetacular.

Confirmado

A Rede TV! bateu o martelo e a estreia do programa esportivo Bola na Rede será mesmo nesta próxima segunda-feira, 18h10. Diário e ao vivo, terá as participações de Marcio Spimpolo, Marcos Assunção, Guilherme Pallesi – o ‘Guipa’, Iara Oliveira e Fernando Fontana.