Draper soma 15 sets vencidos em sequência no US Open, bate De Minaur e está na semifinal

O britânico Jack Draper continua sem perder set na disputa do US Open deste ano. Nesta quarta-feira, o jogador, de 22 anos, precisou de 2h07 para vencer o australiano Alex de Minaur, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/2, para garantir uma vaga na semifinal do último Grand Slam de 2024.

Draper, que passou pela primeira vez das oitavas de final do US Open, aguarda o vencedor do duelo entre o italiano Jannik Sinner, número 1 do ranking mundial, e o russo Daniil Medvedev, quinto do mundo e campeão do torneio americano em 2021.

Draper e De Minaur começaram com serviços irregulares. Aos poucos o britânico passou a contar com seu forte saque para abrir vantagem e fechar a primeira parcial.

O britânico voltou para o segundo set após receber um atendimento médico por causa de dores na coxa. Mesmo assim, Draper não teve problemas para abrir 3/1. O australiano conseguiu o empate em 4/4, mas não suportou o ritmo mais forte do adversário, que abriu 2 sets a 0 no placar, com 7/5.

Com um preparo físico invejável, Draper viu De Minaur não resistir no terceiro set. Desta forma, o britânico não teve grandes problemas para quebrar mais duas vezes o saque do australiano e fechar o 15º set consecutivo no torneio.